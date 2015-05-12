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بالصور: "سيدتي نت" تكشف براءة دنيا سمير غانم من تقليد إليسا

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بالصور: "سيدتي نت" تكشف براءة دنيا سمير غانم من تقليد إليسا بالصور: "سيدتي نت" تكشف براءة دنيا سمير غانم من تقليد إليسا

الثلاثاء 12-05-2015 17:54

تعرّضت الفنّانة دنيا سمير غانم لسلسة انتقادات، بعد ظهورها في الحلقة الماضية من برنامج "أكس فاكتور" وهي ترتدي فستاناً قصيراً ، حيث اتهمها البعض بتقليد إليسا من خلال ارتداء ملابس قصيرة، لتخطف منها الأضواء في البرنامج.
ورأى كثيرون أن دنيا وقعت في فخ التقليد، وأنّها تخلّت عن هويتها في البرنامج، إذ أنها لم تظهر يوماً بملابس قصيرة، وتساءل بعضهم "هل غيرتك إليسا إلى هذه الدرجة"؟
"سيدتي نت" تعرض صوراً من أرشيف دنيا تؤكد أنها لم تقلد اليسا، إذ أنها سبق وارتدت الشورت والملابس القصيرة في أكثر من مناسبة.

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