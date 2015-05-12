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الأهلي يتصل بالمقاولون من أجل محمود عزت

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الأهلي يتصل بالمقاولون من أجل محمود عزت الأهلي يتصل بالمقاولون من أجل محمود عزت

يتحرك الأهلي للتعاقد مع محمود عزت مدافع المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل.

عقد اللاعب صاحب الـ23 عاما يمتد مع المقاولون العرب لعامين مقبلين. ونادي الذئاب يرغب في الاحتفاظ بعزت بين صفوفه.

وعلم FilGoal.com أن محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء اتصل بمسؤولي المقاولون العرب للتعرف على طلبات الأخير لبيع عزت.

واستطلع المقاولون العرب رأي المدير الفني للفريق حسن شحاتة. الذي طلب تأجيل حسم الصفقة إلى الصيف حتى نهاية الموسم.

وأكد المعلم أنه حين يصل للصيف لن يمانع انتقال أي لاعب إلى قطب من الاثنين الأهلي أو الزمالك، ما دام العرض مرضيا للنادي ووفرت له الإدارة بديلا جيدا.

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