عريقات: فلسطين حاضرة فى قمة كامب ديفيد

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة فى لقاء قمة كامب ديفيد، الذى سيجمع بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما ودول مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء عن عريقات قوله "إن القضية الفلسطينية بكل جوانبها تعتبر قضية مركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، ولكل الدول العربية"، مشددا على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هى مفتاح الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

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