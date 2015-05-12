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مقتل 20 شخصا وإصابة 30 فى قصف جوى على حلب

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مقتل 20 شخصا وإصابة 30 فى قصف جوى على حلب مقتل 20 شخصا وإصابة 30 فى قصف جوى على حلب
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بمقتل 20 شخصا وإصابة 30 آخرين جراء إلقاء طائرات مروحية سورية برميلا متفجرا على منطقة قرب كراج للحافلات الصغيرة فى منطقة جسر الحج بمدينة حلب.

وقال المرصد فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم إن معظم الجثث تعرضت للاحتراق وعدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى فى حالات خطرة.

وأشار المرصد إلى إلقاء الطيران المروحى برميلا متفجرا على منطقة الشقيف شمال حلب، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، كما نفذ الطيران الحربى غارة على منطقة فى قرية شويليخ قرب بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي، ولم ترد معلومات عن إصابات.

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مصر 365