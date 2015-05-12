المنظمة الدولية للهجرة: عدد النازحين فى العراق تجاوز 2.8 مليون شخص

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، فى تقرير صادر عنها فى جنيف اليوم الثلاثاء، أن عدد النازحين داخليا فى العراق قد تجاوز 2.8 مليون شخص وذلك فى الفترة من يناير 2014 وحتى 25 أبريل الماضى 2015.

وذكرت المنظمة التى تقوم برصد تحركات وأعداد النازحين فى العراق من خلال مركز تابع لها أن غالبية من نزحوا مؤخرا وفى فترة تم تحديدها بأسبوعين تقريبا كان بسبب النزاع فى منطقة الرمادى بمحافظة الأنبار.

وأضافت المنظمة الدولية أنه وعقب اندلاع أزمة الرمادى فى أبريل الماضى، رصد المركز 133 ألفا و104 نازحين توجهوا إلى 15 من بين 18 محافظة عراقية حيث توجه العدد الاكبر إلى محافظة بغداد (83172 نازحا) ثم الأنبار (24552 نازحا) وبابا (7392 نازحا) والسليمانية (6504 نازحين).

وقالت المنظمة أن أكثر من 16 ألف شخص عادوا خلال الفترة التى شملها التقرير، إلى منطقة المركز فى وسط الرمادى، وأشار غالبية هؤلاء إلى أنهم عادوا بسبب عدم وجود كفيل لهم فى بغداد، إضافة إلى تقارير أولية تفيد بأن مناطق عودتهم تحت سيطرة قوات الأمن العراقية.

>