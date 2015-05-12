مصادر يمنية : طيران التحالف يجدد قصفه لقلعة القاهرة فى تعز

جدد طيران التحالف الذى تقوده السعودية اليوم الثلاثاء، غاراته على قلعة القاهرة التاريخية التى يسيطر عليها متمردو جماعة أنصار الله الحوثية مدعومة بالقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى محافظة تعز وسط اليمن.

وقالت مصادر صحفية من تعز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أربع غارات عنيفة شنها طيران التحالف العربى، استهدف من خلالها قلعة القاهرة المطلة على المدينة.

وأكدت المصادر أن دوى انفجارات عنيفة سمعت فى محيط القلعة، مع تصاعد أعمدة الدخان منها بشكل كثيف.

ويسيطر الحوثيون على قلعة القاهرة حيث تستخدم فى قصف العديد من المواقع الواقعة بيد المقاومة الشعبية فى المدينة وفى جبل صبر.

وأشارت المصادر إلى أن قصفا عنيفا وعشوائيا بالدبابات شنه متمردو الحوثى اليوم على جبل صبر، مؤكدين أن قتلى وجرحى سقطوا جراء ذلك القصف، كما تضرر عدد من المنازل الواقعة هناك.

وكان العديد من الأسر قد نزحت خلال الأيام الماضية من جبل صبر والمناطق التى تشهد مواجهات مسلحة فى المدينة، والتى أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

ويقول شهود عيان إن الغارات التى يشنها التحالف منذ أمس تعتبر الأعنف منذ بدء عملية عاصفة الحزم، وذلك قبل ساعات من سريان الهدنة الإنسانية فى اليمن والتى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مساء اليوم.

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