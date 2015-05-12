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القبض على 60 من القيادات الوسطى للإخوان.. و33 من العناصر المتطرفة

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القبض على 60 من القيادات الوسطى للإخوان.. و33 من العناصر المتطرفة القبض على 60 من القيادات الوسطى للإخوان.. و33 من العناصر المتطرفة
أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أنه فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، والموالين لهم والمتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط (60) من تلك العناصر .

كما أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط (2) من أعضاء تلك اللجان بمحافظات (القاهرة ، سوهاج ).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال تنفيذ حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط (33) من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا.

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مصر 365