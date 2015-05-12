أخبار عاجلة

علاج نبوي يقطع الشك في الصلاة فورًا - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: البدرى والمعلم .. مواجهة خاصة جداً -
ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سائق "توك توك" يطعن أمين شرطة بسبب أولوية المرور فى الشارع بالقناطر

Google+ Print
سائق "توك توك" يطعن أمين شرطة بسبب أولوية المرور فى الشارع بالقناطر سائق "توك توك" يطعن أمين شرطة بسبب أولوية المرور فى الشارع بالقناطر
شهدت مدينة القناطر الخيرية مشاجرة بين أمين شرطة وسائق توك توك، أسفرت عن قيام الثانى بطعن الأول بسلاح أبيض مطواة، فأحدث به عدة إصابات بأنحاء الجسد، تم نقله لمستشفى القناطر وألقى القبض على المتهم.

تلقى العميد أشرف درويش مأمور مركز القناطر الخيرية بلاغا بقيام سائق توك توك بالتعدى على أمين شرطة فى الشارع بمطواة، تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن، فانتقل المقدم هانى أبو سريع رئيس مباحث القناطر، وتبين أنه أثناء سير المتهم ويدعى "هيثم.ح.م" سائق توك توك، قام بالتشاجر مع المجنى عليه ويدعى "محمود ع ن" أمين شرطة بمركز القناطر أثناء سيره بصحبة زوجته فى الشارع بسبب أولوية المرور فى الشارع، فقام المتهم بإخراج مطواة من طيات ملابسه وطعنه.

وألقى القبض على المتهم والسلاح المستخدم وضبط بحوزته 12 قطعة حشيش، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365