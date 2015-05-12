سائق "توك توك" يطعن أمين شرطة بسبب أولوية المرور فى الشارع بالقناطر

شهدت مدينة القناطر الخيرية مشاجرة بين أمين شرطة وسائق توك توك، أسفرت عن قيام الثانى بطعن الأول بسلاح أبيض مطواة، فأحدث به عدة إصابات بأنحاء الجسد، تم نقله لمستشفى القناطر وألقى القبض على المتهم.

تلقى العميد أشرف درويش مأمور مركز القناطر الخيرية بلاغا بقيام سائق توك توك بالتعدى على أمين شرطة فى الشارع بمطواة، تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن، فانتقل المقدم هانى أبو سريع رئيس مباحث القناطر، وتبين أنه أثناء سير المتهم ويدعى "هيثم.ح.م" سائق توك توك، قام بالتشاجر مع المجنى عليه ويدعى "محمود ع ن" أمين شرطة بمركز القناطر أثناء سيره بصحبة زوجته فى الشارع بسبب أولوية المرور فى الشارع، فقام المتهم بإخراج مطواة من طيات ملابسه وطعنه.

وألقى القبض على المتهم والسلاح المستخدم وضبط بحوزته 12 قطعة حشيش، وتولت النيابة التحقيق.