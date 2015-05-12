مجهولون يطلقون خرطوش من داخل سيارة على 15 طالبا بالبحيرة

أطلق، منذ قليل، مجهولون أعيرة خرطوش على عدد من طلاب مدرسة الصنايع الميكانيكية بمدينة دمنهور فى محافظة البحيرة، وفروا هاربين.

وتلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة إخطارا من المقدم محمد البسيونى رئيس مباحث دمنهور بقيام مجهولين يستقلون سيارة بإطلاق النيران على عدد من الطلاب بمدرسة الصنايع الميكانيكية، وأسفر إطلاق الخرطوش عن إصابة عدد من الطلاب وجارى تحرير محضر بالواقعة .

وفى ذات السياق، انطلق لمكان الأحداث على الفور الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة للوقوف على ملابسات الحادث.