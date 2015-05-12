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فتح المجال الجوى بمطار القاهرة بعد إغلاقه نصف ساعة للتدريبات العسكرية

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فتح المجال الجوى بمطار القاهرة بعد إغلاقه نصف ساعة للتدريبات العسكرية فتح المجال الجوى بمطار القاهرة بعد إغلاقه نصف ساعة للتدريبات العسكرية
أعادت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، فتح المجال الجوى وذلك بعد إغلاقه لمدة نصف ساعة بسبب بعض التدريبات العسكرية.

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار، بأنه تم استئناف فتح المجال الجوى، وبدء إقلاع الرحلات والسماح لأخرى بالهبوط.

وأشارت المصادر إلى أن إغلاق الحركة الجوية، لم يؤدِ إلى تأخير أى رحلات، حيث كان هناك تنسيق مسبق مع مختلف شركات الطيران.


>إغلاق المجال الجوى بمطار القاهرة نصف ساعة بسبب التدريبات العسكرية

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