مباحث البحيرة: مطلقو النار على الطلاب أصابوا 12 والحادث جنائى

قال العميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث البحيرة، إن حادث إطلاق النيران من قبل مجهولين على عدد من طلاب مدرسة الصنايع الميكانيكية بدمنهور، هو حادث جنائى نتيجة مشاجرة عدد من الطلاب مع بعضهم.

وأكد رئيس مباحث البحيرة فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع " أن الحادث أسفر عن إصابة 12 طالب وجارٍ إسعافهم، وأن المتهمين المتورطين فى هذا الحادث تم تحديدهم وهناك فريق من ضباط المباحث الآن يقومون بعملية ملاحقاتهم لضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا قبل قليل من المقدم محمد البسيونى رئيس مباحث دمنهور، بقيام مجهولين يستقلون سيارة توناية بإطلاق النيران على عدد من الطلاب بمدرسة الصنايع الميكانيكية بدمنهور، وأسفر إطلاق الخرطوش عن إصابة 12 طالبا وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

وفى ذات السياق، انطلق لمكان الأحداث على الفور الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة للوقوف على ملابسات الحادث.

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