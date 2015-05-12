أخبار عاجلة

علاج نبوي يقطع الشك في الصلاة فورًا - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: البدرى والمعلم .. مواجهة خاصة جداً -
ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. انعقاد الملتقى المصرى الإماراتى للتنمية المستدامة بكفر الشيخ

Google+ Print
اليوم.. انعقاد الملتقى المصرى الإماراتى للتنمية المستدامة بكفر الشيخ اليوم.. انعقاد الملتقى المصرى الإماراتى للتنمية المستدامة بكفر الشيخ
تنظم جمعية الإيمان لكفالة الأيتام بكفر الشيخ، بالتعاون مع دار البر الإماراتية ظهر اليوم الثلاثاء، الملتقى المصرى الإماراتى الأول للتنمية المستدامة تحت رعاية، وبحضور الدكتور أسامة حمدى عبدالواحد محافظ كفرالشيخ، وممثل عن سفارة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بقاعة ألف ليلة وليلة بحديقة صنعاء.

كما سيتم على هامش الملتقى افتتاح المعرض الذى يضم ماكينات للحياكة وعددا من الآسرة والمراتب والثلاجات وخزانات المياه والتى سيتم توزيعها عقب الافتتاح على أسر الأيتام الأكثر احتياجا.

وصرح محمد عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة جمعية الإيمان بأن الغرض من الملتقى عرض أوراق عمل لتنمية العمل الخيرى والإنسانى من منظور إسلامى، والعمل على تكامل الجهود المجتمعية فى تحقيق التنمية المستدامة بين الواقع وماهو مأمول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365