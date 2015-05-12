اليوم.. انعقاد الملتقى المصرى الإماراتى للتنمية المستدامة بكفر الشيخ

تنظم جمعية الإيمان لكفالة الأيتام بكفر الشيخ، بالتعاون مع دار البر الإماراتية ظهر اليوم الثلاثاء، الملتقى المصرى الإماراتى الأول للتنمية المستدامة تحت رعاية، وبحضور الدكتور أسامة حمدى عبدالواحد محافظ كفرالشيخ، وممثل عن سفارة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بقاعة ألف ليلة وليلة بحديقة صنعاء.

كما سيتم على هامش الملتقى افتتاح المعرض الذى يضم ماكينات للحياكة وعددا من الآسرة والمراتب والثلاجات وخزانات المياه والتى سيتم توزيعها عقب الافتتاح على أسر الأيتام الأكثر احتياجا.

وصرح محمد عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة جمعية الإيمان بأن الغرض من الملتقى عرض أوراق عمل لتنمية العمل الخيرى والإنسانى من منظور إسلامى، والعمل على تكامل الجهود المجتمعية فى تحقيق التنمية المستدامة بين الواقع وماهو مأمول.