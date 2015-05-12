المخاطر البيئية والصحية للباعة الجائلين فى ندوة بآداب المنوفية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة المنوفية اليوم، ندوة بعنوان "الأضرار البيئية والصحية للباعة الجائلين تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة هويدا عزت محمد عميد الكلية، وبحضور الدكتور حسن خطاب وكيل الكلية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر فى الندوة الدكتور عبد الفتاح غنيمة أستاذ الفلسفة بجامعة المنوفية، والدكتور محمد الليثى أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب، والدكتورة رضا خلاف مدير وحدة البيئة بكلية الآداب.

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