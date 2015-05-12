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شكاوى من طول أسئلة امتحان الميكانيكا لـ"الثانى الثانوى" بأسوان

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شكاوى من طول أسئلة امتحان الميكانيكا لـ"الثانى الثانوى" بأسوان شكاوى من طول أسئلة امتحان الميكانيكا لـ"الثانى الثانوى" بأسوان
واصل اليوم، طلاب الصفان الأول والثانى الثانوى بكافة الإدارات التعليمية بمحافظة أسوان، أداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وقال عدد من طلاب الصف الثانى الثانوى بلجان مختلفة بمركز إدفو لـ"اليوم السابع"، إن أسئلة كافة الامتحانات اليوم وهى (الكيمياء والميكانيكا والتاريخ والفلسفة والمنطق والتربية المهنية) جاءت تقريبا مباشرة ومن الكتاب المدرسى، ولكن شكوا من طول امتحان الميكانيكا -حد قولهم - لاحتوائه على بعض الجزئيات التى تحتاج إلى تفكير بما لا يتناسب مع المدة المخصصة لإجابة على حد قولهم.

كما أدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادة الجبر وحساب المثلثات والتربية الدينية ولم ترد أى شكاوى تذكر فى هذه الامتحانات.

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