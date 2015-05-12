وقف الموجه المتسبب فى خطأ امتحان الإنجليزى فى برج العرب

قرر جمعة أبو ذكرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وقف الموجه المتسبب فى كارثة توزيع امتحان خاطئ على طلاب الصف الثانى الثانوى بإدارة برج العرب التعليمية، عن العمل، وخصم 10 أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات وخصم 5 أيام من الموجه الأول للمادة لإهمال الإشراف عليه، وذلك وفق التقرير الذى قدمته اللجنة التى شكلت لبحث تفاصيل الواقعة.

وأكد الدكتور سمير النيلى، المتحدث الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر إلغاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية وإعادته مرة أخرى يوم الخميس المقبل، حرصًا على عدم الإضرار بمصالح الطلاب.

وأشار النيلى إلى أن جمعة ذكرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، قد أحال سالفى الذكر للشئون القانونية للتحقيق وشكل لجنة لبحث الواقعة والتى قامت بتقديم التقرير.

وكانت طالبات الصف الثانى للثانوية العامة، بمدرسة الزهراء الثانوية للبنات بإدارة برج العرب التعليمية، غرب الإسكندرية، قد فوجئت أمس الاثنين، خلال أدائهم امتحان اللغة الإنجليزية للفصل الدراسى الثانى، بتوزيع امتحان الفصل الدراسى الأول. وقامت الطالبات بترك امتحاناتهن والأوراق فارغة، فيما تقدم الأهالى ببلاغات فى قسم برج العرب وتحرير محاضر بالواقعة.