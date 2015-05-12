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جيمس رودريجيز وفالكاو يقودان القائمة المبدئية لكولومبيا في كوبا أمريكا

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جيمس رودريجيز وفالكاو يقودان القائمة المبدئية لكولومبيا في كوبا أمريكا جيمس رودريجيز وفالكاو يقودان القائمة المبدئية لكولومبيا في كوبا أمريكا

(إفي): استدعى خوسيه بيكرمان المدير الفني للمنتخب الكولمومبي لكرة القدم 30 لاعبا في قائمته المبدئية للاعبين الذين سيشاركون في بطولة كوبا أمريكا، التي ستنطلق في 11 يونيو المقبل بتشيلي.

وتضم القائمة نجوم الفرق الأوروبية: جيمس رودريجيز وراداميل جارسيا فالكاو وكارلوس باكا وجاكسون مارتينيز، فيما يمثل المدافع فرانسيسكو ميزا (لاعب إندبندييتي سانتا فيه) الإضافة الجديدة للقائمة هو وكريستيان بونيا حارس مرمى فريق لا إيكيداد.

ومن المقرر أن يعلن بيكرمان عن القائمة النهائية لكولومبيا، والتي ستتألف من 23 لاعبا، في موعد أقصاه الأول من يونيو المقبل.

وتلعب كولومبيا في المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا، التي ستستمر حتى الرابع من يوليو المقبل، مع منتخبات فنزويلا والبرازيل وبيرو.

وسيستهل منتخب "صناع القهوة" مشواره بالبطولة يوم 14 يونيو أمام فنزويلا، وبعدها بثلاثة أيام سيواجه البرازيل، بينما سيلعب أمام بيرو في 21 من الشهر نفسه.

وفيما يلي القائمة المبدئية لكولومبيا:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا (أرسنال الإنجليزي) كاميلو فارجاس (ناسيونال) كريستيان بونيا (لا إيكيداد).

الدفاع: كارلوس فالديس (ناسيونال الأوروجوائي) وكريستيان زاباتا (ميلان الإيطالي) وإيدر ألباريز بالانتا (ريفر بليت الأرجنتيني) وجيسون موريو (غرناطة الإسباني) وكاميلو زونييجا (نابولي الإيطالي) وبابلو أرميرو (فلامنجو البرازيلي) وداروين أندرادي (ستاندرد ليج البلجيكي) وسانتياجو أرياس (بي إس في آيندهوفن الهولندي) ويوهان موخيكا (بلد الوليد الإسباني) وفرانسيسكو ميزا (سانتا فيه) وبدرو فرانكو (بشيكتاش التركي).

خط الوسط: أبل أجيلار (تولوز الفرنسي) وألكسندر مخيا (مونتيري المكسيكي) وأندريس رينتيريا (سانتوس لاجونا المكسيكي) وكارلوس سانشيز (أستون فيلا الإنجليزي) وإدوين كاردونا (مونتيري المكسيكي) وإدوين فالنسيا (سانتوس البرازيلي) وفريدي جوارين (بورتو البرتغالي) وخوان جييرمو كوادرادو (تشيلسي الإنجليزي).

الهجوم: كارلوس باكا (إشبيلية الإسباني) جاكسون مارتينيز (بورتو البرتغالي) ولويس فرناندو مورييل (سامبدوريا الإيطالي) وجارسيا فالكاو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وفيكتور إيباردو (روما الإيطالي) وتيوفيلو جوتييريز (ريفر بليت الأرجنتيني).

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