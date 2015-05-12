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#ليلة_الابطال - مؤتمر جيمس رودريجيز: أتمنى أن يلعب جاريث بيل

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#ليلة_الابطال - مؤتمر جيمس رودريجيز: أتمنى أن يلعب جاريث بيل #ليلة_الابطال - مؤتمر جيمس رودريجيز: أتمنى أن يلعب جاريث بيل

دافع جيمس رودريجيز نجم وسط ريال مدريد عن زميليه إيكير كاسياس وجاريث بيل قبل موقعة يوفنتوس في ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأربعاء.

جاريث بيل تعرض لانتقادات كبيرة بسبب هبوط مستواه قياسا بأنه انتقل لريال مدريد مقابل 100 مليون يورو في الصيف قبل الماضي.

وجماهير ريال مدريد أطلقت صافرات استهجان كذلك ضد قائد الفريق إيكير كاسياس بسبب أخطاء له في مباراة فالنسيا التي انتهت بالتعادل وجعلت برشلونة المرشح الأبرز لقنص الليجا.

وقال جيمس رودريجيز المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء يوفنتوس: "أتمنى أن يلعب جاريث بيل. أنا وهو وجميع الفريق يجب أن يكون متحدا".

وتأتي تصريحات جيمس رودريجيز بعدما كان وكيل أعمال جاريث بيل قد اتهم لاعبي ريال مدريد بأنهم لا يمررون الكرة لموكله.

وعن كاسياس صرح الكولومبي الدولي "كاسياس قائد الفريق. عدد البطولات التي فاز بها يدافع عنه. إنه يستحق احترامنا جميعأ".

اللاعب رقم 12

ويحتاج ريال مدريد لتعويض خسارته ذهابا 2-1 أمام يوفنتوس حين يلعبان في جولة الإياب. وعقب جيمس "يجب أن نتحلى بالصبر في الملعب".

وأردف "لا أعلم هل سألعب أم لا. أنا تحت رهن الجهاز الفني. كل ما أعبأ به أن حلمي هو الوصول إلى النهائي".

وأتم "نضع الكثير من ثقتنا في أن جمهور ريال مدريد سيكون اللاعب رقم 12 في أرض الملعب".

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