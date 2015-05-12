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سواريز: ميسي وُلد أعظم لاعب في العالم.. ورونالدو طور من نفسه

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سواريز: ميسي وُلد أعظم لاعب في العالم.. ورونالدو طور من نفسه سواريز: ميسي وُلد أعظم لاعب في العالم.. ورونالدو طور من نفسه

يعتقد لويس سواريز مهاجم برشلونة أن زميله ليونيل ميسي أفضل من كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، لأنه وُلد بالإمكانات التي تجعله الأعظم في العالم.

سواريز يلعب أول مواسمه مع برشلونة، حيث يتألق في الخط الأمامي بمشاركة ميسي ونيمار دا سيلفا مسجلا 24 هدفا في كافة البطولات.

وتستمر المنافسة بين رونالدو أفضل لاعب في العالم في العامين الأخيرين وميسي، فيتصدر الأول قائمة هدافي الليجا بـ42 هدفا وبفارق هدفين عن ساحر برشلونة.

وقال سواريز لصحيفة "لو بوتور": "هذه هي طبيعة ميسي وشخصيته، فهو ولد أعظم لاعب في العالم".

واستدرك متابعا "رونالدو طور من نفسه على مدار سنوات لعبه، فهو يعمل بقوة من أجل الوصول لمستواه الحالي".

وأوضح متما "لم يكن في نفس المستوى عندما لعب أول مبارياته، ولذلك أرى أن ميسي الأفضل".

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