وكيله: عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان مستحيلة

نفى منيو رايولا وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان إمكانية عودته إلى فريقه السابق ميلان.

وانتشرت تقارير عن اقترب الهداف السويدي من العودة إلى ميلان الذي رحل عنه في 2012 متجها إلى باريس.

وقال رايولا لموقع "ميلان نيوز": "لا أفهم لماذا كثر الحديث عن عودة إبرا إلى ميلان في الأيام الأخيرة".

واستدرك متابعا "ولا أعرف ما هي اللغة التي من المفترض أن أكرر بها نفس الكلمات. عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان مستحيلة".

وقاد إبرا ميلان للتتويج بالدوري في أول مواسمه مع الفريق، مسجلا 56 هدفا في 85 مباراة في كل البطولات على مدار عامين.