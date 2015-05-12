رئيس المنطقة الأزهرية بسوهاج يوضح حقيقة الاستيلاء على 170 ألف جنيه

أعلن الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، استرداد مبلغ 170 الف جنيه، كان قد تم الاستيلاء عليهم بعد تزوير توقيعات على شيك تم سرقته من عهدة محرر الشيكات بمنطقة سوهاج الأزهرية بعد التفاوض مع شقيق أحد المتهمين.

وقال حمادي في تصريحات صحفية، أن اللجنة التي تم تكليفها بالمديرية بمنطقة سوهاج الأزهرية للتحقيق في ملابسات صرف المبلغ، أظهرت قيام كلا من محمد – م – م كاتب بمعهد الشيخ مكرم الابتدائي الأزهري بالاتفاق مع أحد الموظفين بسكرتارية مكتب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، قاموا بسرقة أحد الشيكات من دفتر شيكات المنطقة وقاموا بملء الشيك بمبلغ 170 الف جنية وقاموا بتزوير التوقيعات المعترف بها بالبنك الأهيى ثم صرفوا المبلغ بالاتفاق فيما بينهم على نصيب كلا منهم .

وفور قيام أحمد علام مسئول تحرير الشيكات بالمنطقة بأبلاغ رئيس المنطقة يوم 3 مايو الجارى تم تشكيل لجنة لبحث الموضوع ومخاطبة البنك المركزى لعدم صرف الشيك الا انة تبين أن المتهمين قاما بصرف الشيك بتاريخ 5 مايو من البنك الاهلى فرع الفتح .

ومن جانبة تقدم حمادى ببلاغ رسمى للعقيد طارق عيسى وكيل أدارة مباحث الاموال العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين وقرر أيقافهم عن العمل حتى الانتهاء من التحقيقات .

وأوضح حمادى أن ما أثير ببعض المواقع الالكترونية عن تورط​ مدير مكتبة فى تلك الواقعة عار تماما من الصحة وان عملية الاختلاس اقتصرت فقط على المتهمان المذكورين وهم كاتب باحد المعاهد الازهرية واحد الموظفين بسكرتارية مكتبة وليس مدير مكتبة كما ذكرت المواقع واكد ان مدير مكتبة هو محمد عبد الرحمن بعيد تماما عن تلك الواقعة .​