السجن 6 سنوات لعاطلين بتهمة تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء بمنطقة المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود سعيد الدسوقى بمعاقبة كل من "فتحى.م"، 31 عاما، وشقيقه خميس، 27 عاما، عاطلين، بالسجن المشدد 6 سنوات، على خلفية اتهامهما بتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار بها بمنطقة المرج.

وكانت معلومات وردت إلى قسم شرطة المرج، بإدارة ورشة النجارة الخاصة بالمتهمين فى صناعة الأسلحة النارية والبيضاء، وبيعها لأهالى المنطقة، وعلى الفور انتقل معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له إلى محل الواقعة، وتم القبض على المتهمان، وبتفتيش محل عملهما عثر على فردى خرطوش، وطلقات نارية، وكمية كبيرة من الأسلحة البيضاء، وبعض المبالغ المالية، كما عثر على ماكينة تقطيع مواسير كهربائى وماكينة لحام كهرباء وصاروخ كهربائى وعدد من المواسير والصواميل والمسامير التى تستخدم كخامات فى تصنيع الأسلحة الآلية محلية الصنع.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع.