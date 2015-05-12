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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات ومخدرات بالقناطر

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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات ومخدرات بالقناطر القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات ومخدرات بالقناطر
ألقت مباحث القناطر الخيرية القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وكمية كبيرة من الطلقات فى حملة أمنية مكبرة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت تعليمات اللواء محمود يسرى مدير الأمن للواء عرفة حمزة مدير المباحث، فى إطار توجيهات السيد وزير الداخلية بالقيام بحملات مكبرة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون من الذين يشكلون بؤراً إجرامية من شأنها زيادة معدل الجريمة بكافة أنواعها ومن أجل إشعار المواطنين بالأمن والأمان وإحكام السيطرة الأمنية .

فقامت حملة مكبرة قادة العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث والمقدم هانى أبو سريع رئيس مباحث القناطر وشاركت فيها مجموعات مسلحة من إدارة قوات الأمن –– إدارة ] وكذا إعداد أكمنة بالمداخل والمخارج بدائرة المركز .

وقد أسفرت الحملة عن ضبط كل من "حسين ع ع" سن 29 عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية وعدد [10 ] طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالى، و"سعيد س م" سن 23 وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 4 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، و"محمد س ن" سن 22 عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد محلى وعدد [2 ] طلقة وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تن حوالى 120 جراما ومبلغ مالى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14838 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2015 م.

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مصر 365

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