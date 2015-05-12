بالصور..46 مليون جنيه لتطوير العشوائيات با بني سويف

قامت الدكتورة ليلی إسكندر وزيرة التطوير الحضری اليوم بزيارة محافظة بني سويف واجتمعت مع المسستشار محمد سليم محافظ بني سويف لبحث آليات تنفيذ مشروعات تطوير عزبة الصفيح وثلاثة أسواق عشوائية بمركزي بني سويف بتكلفة تزيد عن 46 مليون جنيه والمدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2015/2016 ، بالإضافة إلى تحديد مهام الأطراف في مشروع التطوير وبحث لمعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروع مع طرح بعض الاقتراحات التي تسهم في تنفيذ أعمال تطوير العشوائيات بالمحافظة ، بالإضافة إلي دراسة إمكانية وضع خطة متكاملة للتعامل مع ملف العشوائيات من خلال التنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختصة والمعاونة وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة للقضاء على العشوائيات الكائنة بالمحافظة

أكدت الدكتورة ليلی إسكندر وزيرة التطوير الحضری والعشوائيات، علی ضرورة تطبيق مفهوم المشاركة في التعامل مع ملف تطوير العشوائيات ، والذي يعتمد على مساهمة شركاء التنمية وفي مقدمتهم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، فضلا عن أهمية تفعيل دور المواطن مع تضافر كافة مجهودات الوزارات المعنية والمعاونة جنبا إلى جنب مع وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، وتمثل وزارات الإسكان ، والتنمية المحلية، والتعليم، والصحة، والثقافة، والأوقاف، أطرافاً محورية فى هذا الصدد.”

ومن جانبه أكد المحافظ على أهمية تنفيذ أعمال تطوير العشوائيات على مراحل تبدأ بمساحات صغيرة من خلال إعداد نموذج استرشادي يراعى فيه كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق التي تتم فيها عملية التطوير ، بالإضافة إلى إيجاد مناخ لهذا النموذج يسمح بعلاج بعض القضايا الاجتماعية التي تظهر بشكل واضح في المناطق العشوائية من أهمها قضايا محو الأمية والتسرب من التعليم و الحد من البطالة وغيرها ما يساهم في كسب ثقة المواطن وتحفيزه نحو الإسهام في عملية التطوير بالإضافة إلى مراعاة تنفيذ بعض البرامج الاجتماعية والاقتصادية لرفع المستوى المعيشي للسكان وإعطاء الأولوية لأبناء وسكان المنطقة “

تضمنت الزيارة تفقد عزبة التحرير (عزبة الصفيح ) وسوق الخضار خلف شارع 23 يوليو بمدينة بني سويف للوقوف على الطبيعة على احتياجات هذه المنطقة ومتطلبات تطويرها ، كما التقيا ببعض سكان المنطقة بهدف تحديد الأسلوب الأمثل للتطوير والبدء في الخطوات التنفيذية الخاصة به،

وتبادلا المحافظ والوزيرة مع الآهالي الحوار واستمعت لمطالبهم واقترحاتهم بخصوص تطوير المنطقة ، حيث أكدت الوزيرة أن هذه الزيارة تأتى في إطار تنفيذ خطة الدولة التي تسعى لتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة بالمناطق العشوائية من خلال توفير سكن آمن ومستوى حياة كريمة للمواطن عمرانيًا وصحيًا وبيئيًا واجتماعيًا،وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع المحافظات