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وفاة متهم بنيابة أوسيم.. والتحقيق فى عدم تنفيذ قرار نقله للمستشفى

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وفاة متهم بنيابة أوسيم.. والتحقيق فى عدم تنفيذ قرار نقله للمستشفى وفاة متهم بنيابة أوسيم.. والتحقيق فى عدم تنفيذ قرار نقله للمستشفى
أمر محمد هانى وكيل أول نيابة أوسيم، برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة بالتحقيق فى وفاة متهم داخل سرايا النيابة، لإصابته بعدة أمراض مزمنة، وقرار النيابة إيداعه المستشفى لتلقى العلاج إلا أن القرار لم يتم تنفيذه.

وقررت النيابة التحقيق مع المسئول عن عدم تنفيذ قرار النيابة بإيداع المتهم أحد المستشفيات لتلقى العلاج لإصابته بأمراض مزمنة منها الكبد، إلا أن المسئول بالقسم لم ينفذ القرار وهو ما تسبب فى تدهور حالة المتهم ووافته.

وكان أحد المتهمين 30 سنة قد وافته المنية أثناء عرضه على النيابة لتجديد حبسه على ذمة قضية اتجاره فى المواد المخدرة "الهروين" إلا أنه توفى قبل عرضه على النيابة لنظر تجديد حبسه، فأمرت النيابة بانتداب مفتش الصحة للكشف عليه، وطلب تحريات المباحث حول الوقعة، والتصريح بالدفن.


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