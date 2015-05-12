مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع الفرنسى

عقد جلسة مباحثات ثنائية، اليوم الثلاثاء، بين المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، مع وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لودريان، يعقبه مأدبة غداء لرئيس الوزراء والوفد الوزارى المرافق له.

فيما قام وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لودريان، بتسليم المهندس إبراهيم محلب هدية تذكارية، ويأتى ذلك خلال عدة جولات لرئيس الوزراء فى فرنسا.

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، توجه ظهر اليوم، للقاء وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لودريان، الذى يقيم مأدبة غداء لرئيس الوزراء والوفد الوزارى المرافق له، وذلك بعد أن التقى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فى ثانى أيام زيارته لفرنسا يرافقه ٥ وزراء والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المجلس الأعلى الفرنسى للسمعيات والبصريات.