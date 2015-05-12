مسئول بالبنك الأهلى: جاهزون للإنفاق على جميع وحدات "التمويل العقارى"

قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، إن البنوك مطالبة بتأسيس وحدات تضم ممثلين من الشهر العقارى وأجهزة المدن للتسريع من إجراءات منح العملاء تمويل العقارى بدلًا من ذهاب العميل لأكثر من جهة تستغرق كثيرا من الوقت والجهد.

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن البنوك جاهزة لتمويل جميع وحدات التمويل العقارى، ولكن هناك مشكلة حقيقية فى بطء الإجراءات على عكس منح القرض الشخصى الذى من الممكن أن تقوم البنوك بمنح ألف قرض خلال 72 ساعة.

وطالب سوس صندوق التمويل العقارى بمنح البنوك ملفات التمويل العقارى للعملاء بشكل يومى للتسريع من إجراءات منح التمويل للعملاء، مشيرًا إلى أن البنك الأهلى يمتلك محفظة تمويل عقارى لمحدودى الدخل تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه.