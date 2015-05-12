بلاغ ضد أطباء مستشفى تسببوا في إجهاض سيدة بالتشخيص الخاطئ

تقدم المواطن رجب السيد رجب بدر الدين مقيم بمدينة سرس الليان، ببلاغ للنيابة العامة بمركز الباجور حمل رقم 1499 ضد أطباء الأشعة والجراحة والنساء والتوليد بمستشفى الباجور العام بمحافظة المنوفية، يتهمهم فيه بالتسبب في إجهاض زوجته بعد تشخيص خطأ، بعد معاناة لهم وتأخر في الانجاب لسنوات.

وقال رجب أنه توجه بزوجته لمستشفى الباجور العام يوم 10 مارس الماضي بعد تعرض زوجته لبنى حامد بيومى النجار، لوعكة صحية وتم عمل أشعة لها وأكد له أخصائي الاشعة بوجود الجنين خارج الرحم وتحتاج لتدخل جراحي عاجل.

وأضاف أنه تم إجراء عملة استكشاف لزوجته وتبين وجود الجنين بشكل طبيعي داخل الرحم وأن هناك حطأ فى تشخيص الحالة وبعد يومين حدث إجهاض لزوجتى وفقدان الجنيين.

وأضاف أن البلاغ ضد كل من( أسامة أ – اخصائى الأشعة و الدكتور عوض ي س ومحمود ع ا ، وهالة ف م ) مطالباً وكيل وزارة الصحة بمعاقبة المتسببين فى إجهاض زوجته والتشخيص الخطأ.