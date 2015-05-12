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ضبط شحنة سلاح برفح قادمة من غزة عبر الأنفاق للعناصر التكفيرية

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ضبط شحنة سلاح برفح قادمة من غزة عبر الأنفاق للعناصر التكفيرية ضبط شحنة سلاح برفح قادمة من غزة عبر الأنفاق للعناصر التكفيرية

تمكنت قوات حرس الحدود اليوم من إحباط تهريب كمية كبيرة من السلاح كانت داخل أجولة ومحملة علي ظهر 5 حمير.

وأكد مصدر أمني كبير بان معلومات وردت لقوات الجيش بان الجماعات التكفيرية بسيناء تنتظر دعم لوجيستي من قطاع غزة عبر الأنفاق وتم نشر قوات حرس الحدود برفح وتنشيط الدوريات المتحركة حتي تم رصد 5 حمير علي ظهرها أجولة بمنطقة دوار التنك خلف مستشفي رفح العام وحال توجه القوات للحمير فرت عناصر تكفيرية داخل الزراعات وتم ضبط الحمير وعلي ظهرها اجولة بها كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة كانت متجهه الي الجماعات التكفيرية وتم التحفظ علي المضبوطات .

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