بالصور 53 الف جنيه من الشباب والرياضية لمركز فنون جامعة سوهاج‎

في زيارة تستغرق يومين للجنة من وزارة الشباب والرياضة الي مركز الفنون بجامعة سوهاج لمتابعة وتقييم معرض الصور الفوتوغرافية، والزيتية والأشغال الفنية المتنوعة بحضور مايسة مصطفي مدير إدارة المسرح بالوزارة قامت اللجنه بتخصيص 53 الف جنيه للمركز

وقال الدكتورنبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج أن هذا المركز أنشأته الجامعة بدعم من قطاع البرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضية، مشيراً إلى أن الوزارة أرسلت لجنة لمتابعة اعمال المركز لمدة يومين خلال الفترة من 10 – 12 مايو الجاري، للوقوف علي حجم الأعمال الفنية التي تمت بالمركز منذ تأسيسه في مارس فبراير 2015.

ومن جانبه قال صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اللجنة في زيارة لتقييم العمل بمركز الفنون، من أجل الوقوف علي الجوانب الايجابية، والتعرف على النواحي السلبيات، حتى يمكن النهوض بالمركز في السنوات القادمة ليستفيد منه الطلاب بالجامعة بالشكل المطلوب.

يشار إلى أن معرض الفنون بالجامعة يشمل 3 مجالات متخصصة في ” الفنون التشكيلية، والغناء والموسيقي، والتمثيل المسرحي ” كما يضم 65 طالب وطالبة.