أخبار عاجلة

علاج نبوي يقطع الشك في الصلاة فورًا - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: البدرى والمعلم .. مواجهة خاصة جداً -
ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور 53 الف جنيه من الشباب والرياضية لمركز فنون جامعة سوهاج‎

Google+ Print
بالصور 53 الف جنيه من الشباب والرياضية لمركز فنون جامعة سوهاج‎ بالصور 53 الف جنيه من الشباب والرياضية لمركز فنون جامعة سوهاج‎

الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج 

 

في زيارة تستغرق يومين للجنة من وزارة الشباب والرياضة الي مركز الفنون بجامعة سوهاج لمتابعة وتقييم معرض الصور الفوتوغرافية، والزيتية والأشغال الفنية المتنوعة بحضور مايسة مصطفي مدير إدارة المسرح بالوزارة قامت اللجنه بتخصيص 53 الف جنيه للمركز

وقال الدكتورنبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج أن هذا المركز أنشأته الجامعة بدعم من قطاع البرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضية، مشيراً إلى أن الوزارة  أرسلت لجنة لمتابعة  اعمال المركز  لمدة يومين خلال الفترة من 10 – 12 مايو الجاري، للوقوف علي حجم الأعمال الفنية التي تمت بالمركز منذ تأسيسه في مارس فبراير 2015.

ومن جانبه قال صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اللجنة في زيارة لتقييم العمل بمركز الفنون، من أجل الوقوف علي الجوانب الايجابية، والتعرف على النواحي السلبيات، حتى يمكن النهوض بالمركز في السنوات القادمة ليستفيد منه الطلاب بالجامعة بالشكل المطلوب.

يشار إلى أن معرض الفنون بالجامعة يشمل 3 مجالات متخصصة في ” الفنون التشكيلية، والغناء والموسيقي، والتمثيل المسرحي ” كما يضم 65 طالب وطالبة.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا