«السيسي» يلتقي «فائق» لبحث أوضاع حقوق الأنسان في مصر

انتهى قبل قليل، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، بالدكتور محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وكشفت مصادر بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اللقاء شهد استماع الرئيس السيسي إلى تقييم رئيس المجلس لأوضاع حقوق الإنسان ورؤى ومقترحاته لتحسين بيئتها العامة في مصر بما يساهم في تحقيق التوازن فيما بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها سواء للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين أو لمكافحة الإرهاب وبين الحقوق والحريات للمواطن المصرى فضلا عن تناولهم بعض الشكاوى الواردة للمجلس.

وأضافت المصادر، أن الرئيس أوضح أهمية أن يتسع الإدراك لمفهوم حقوق الإنسان بما يشمل أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها الحق في العمل حتى لا يترك الشباب فريسة لقوى التطرف والإرهاب، مؤكدا تفهم واحترام الدولة المصرية الكامل لقيم حقوق الإنسان العالمية وصولا إلى بناء مستقبل مصر الجديدة المنشودة، مشيرا إلى أن الضوابط التي يتم وضعها من قبل الدولة المصرية تستهدف تنظيم هذه الحقوق والحريات وتوفير الاستقرار والمناخ الملائم لدفع عجلة الاقتصاد الوطني بما يكفل للمواطنين الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، أن صون وحماية الحقوق والحريات هي غاية تنشدها مصر دولة وشعبا خاصة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو إلا أن تحقيقها سيأتى بالتوازى مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصرى وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف وتنسيق أجهزة الدولة مع المؤسسات الوطنية النزيهة والمجتمع المدنى المصرى وفى مقدمتها المجلس القومى لحقوق الإنسان.

فيما أكدت مصادر المجلس القومي، أن الرئيس السيسي أبدى حرصه على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر وأن تتم بلورة تطلعات وطموحات الشعب المصري في أسرع وقت إلى إجراءات ملموسة تصون وتحفظ حقوق وحريات المواطن، مشيرا إلى أن انتخاب مجلس النواب الجديد سيمثل خطوة أساسية نحو استكمال البناء التشريعى اللازم لتحويل نصوص الدستور إلى قوانين وقواعد ملزمة لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات والتي يأتى في مقدمتها تمكين المرأة ومشاركة الشباب.