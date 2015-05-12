10 نصائح لتثبيت الوزن بعد الرجيم

التخلص من الوزن الزائد "السمنة" حلم الكثيرين، ولذلك يسعون للتخلص منه بطرق عديدة، ولكن تعد عملية تثبيت الوزن أهم المراحل بعد الوصول للوزن المثالى.

وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة ريهام مسلمانى أخصائية السمنة والنحافة، بعض النصائح لتثبيت الوزن بعد اتباع الأنظمة الغذائية للتخلص من الوزن الزائد، ومنها:

1- الابتعاد عن تناول الأطعمة ذات الدهون المرتفعة، ولذلك ينصح بعدم تناول الأطعمة المقلية واستبدالها بالأطعمة المسلوقة أو المشوية.

>2- عدم الإكثار من تناول المشروبات الغنية بالسكريات، واستبدلها ببدائل السكر.

>3- الإكثار من تناول الخضراوات كالخيار والخس والجرجير عند شعورك بالجوع.

>4- استبدل الحليب الكامل الدسم بخالى الدسم.

>5- الإكثار من تناول الماء، لأنها تنظف الجسم وتحافظ على نضارة بشرتك وتحد من تساقط الشعر وتجنب الشعور بالجوع.

>6- تناول من 5 إلى 6 وجبات يوميًا بأحجام صغيرة لأنها تزيد من نسبة حرق الدهون فى الجسم وتقلل من شعورك بالجوع.

>7- الإكثار من تناول الفواكه الغنية بالألياف، كالبرتقال والكيوى والأناناس.

>8- تناول الأسماك 3 مرات أسبوعيًا لأنها تزيد من نسبة حرق الدهون فى الجسم.

>9- ممارسة الرياضة 3 مرات أسبوعيًا لزيادة حرق الدهون فى الجسم.

>10- تجنب تناول الكاتشب والمايونيز لأنهما مرتفعا السعرات الحرارية.