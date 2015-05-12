10 نصائح لتثبيت الوزن بعد الرجيم

وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة ريهام مسلمانى أخصائية السمنة والنحافة، بعض النصائح لتثبيت الوزن بعد اتباع الأنظمة الغذائية للتخلص من الوزن الزائد، ومنها:
1- الابتعاد عن تناول الأطعمة ذات الدهون المرتفعة، ولذلك ينصح بعدم تناول الأطعمة المقلية واستبدالها بالأطعمة المسلوقة أو المشوية.
>2- عدم الإكثار من تناول المشروبات الغنية بالسكريات، واستبدلها ببدائل السكر.
>3- الإكثار من تناول الخضراوات كالخيار والخس والجرجير عند شعورك بالجوع.
>4- استبدل الحليب الكامل الدسم بخالى الدسم.
>5- الإكثار من تناول الماء، لأنها تنظف الجسم وتحافظ على نضارة بشرتك وتحد من تساقط الشعر وتجنب الشعور بالجوع.
>6- تناول من 5 إلى 6 وجبات يوميًا بأحجام صغيرة لأنها تزيد من نسبة حرق الدهون فى الجسم وتقلل من شعورك بالجوع.
>7- الإكثار من تناول الفواكه الغنية بالألياف، كالبرتقال والكيوى والأناناس.
>8- تناول الأسماك 3 مرات أسبوعيًا لأنها تزيد من نسبة حرق الدهون فى الجسم.
>9- ممارسة الرياضة 3 مرات أسبوعيًا لزيادة حرق الدهون فى الجسم.
>10- تجنب تناول الكاتشب والمايونيز لأنهما مرتفعا السعرات الحرارية.