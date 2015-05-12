لو بتشتكى من صداع قبل وأثناء الدورة الهرمونات السبب واعرفى الحل

كثير من النساء يشكون من الشعور بالصداع خاصة قبل الدورة الشهرية أو وقتها نتيجة زيادة أو نقصان هرمون الاستروجين الأنثوى.

الصداع الهرمونى عند النساء

>يقول د. عمرو حسن، استشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى: "تصاب كثير من النساء بالصداع أكثر من الرجال بحوالى ثلاثة أضعاف، وكثير منهن يعتقدن أن السبب وراء ذلك الضغوط النفسية والعصبية، وذلك أمر خاطئ فقد يكون ذلك بسبب التغيرات الهرمونية التى تتعرض لها المرأة كل شهر".

ويستكمل د. عمرو: "يجب على المرأة التى تعانى من تكرار الصداع تسجيل أوقات حدوث الصداع لمدة ثلاثة شهور وفى حالة اكتشافها أنه يأتى بالأيام التى تسبق الدورة الشهرية أو وقتها من المرجح أن يكون صداعًا هرمونيًا".

أسباب حدوث الصداع الهرمونى

>وأشار د.عمرو إلى أن المرأة تشعر بالصداع الهرمونى والذى يسمى متلازمة P.M.S نتيجة قيام المبيض بإفراز هرمون الاستروجين كل شهر، والذى يزيد تدريجيًا حتى يصل إلى قمته فترة التبويض ثم يأخذ فى الانخفاض تدريجيًا قبل نزول الدورة الشهرية ووقت حدوثها نظرًا لأنه يكون هرمون الاستروجين إنتاجه أقل مما يؤدى لتعرض المرأة للشعور بالصداع والذى يطلق عليها متلازمة P.M.S .

ويتابع د. عمرو: "يزيد شعور المرأة بالصداع الهرمونى قبل مرحلة انقطاع الطمث بعام، كما نلاحظ أيضا أن النساء اللاتى يتناولن أقراص منع الحمل المركبة يشعرن بالصداع خلال الأسبوع الذى تتوقف فيه عن تناول الأقراص".

نصائح وإرشادات يجب مراعاتها لتجنب الصداع الهرمونى وتقليل أعراضه:

>وأضاف د. عمرو أن هناك بعض الإرشادات والنصائح التى يجب مراعاتها أهمها:

>1) الابتعاد عن التعرض للقلق والتوتر.

>2) الحصول على قدر كافٍ من الراحة.

>3) ممارسة الرياضة.

>4) تناول وجبات كثيرة بكميات صغيرة.