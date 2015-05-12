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"ديور" تقدم مجموعة الكروز للعام 2016 في "كان"

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"ديور" تقدم مجموعة الكروز للعام 2016 في "كان" "ديور" تقدم مجموعة الكروز للعام 2016 في "كان"

الثلاثاء 12-05-2015 14:32

قدمت دار "ديور" Dior مجموعة الـ Cruise لعام 2016 في مدينة "كان" الفرنسية في قصر "الفقاقيع" Palais de Bulles ذي التصميم الرائع والمبتكر والذي يطل على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وقد كانت المجموعة رائعة بقدر المكان، كما أنها حيوية، وشبابية فيها الكثير من الإبداع، وجمعت بين كلاسيكية ورموز Dior  العريقة وبين الحداثة والأفكار العصرية التي نقلها المدير الإبداعي Raf Simons للدار. وقد حضر العرض عدد كبير من عشاق الدار، ومن الصحافة، ومن النجمات مثل الفرنسية Marion Cotillard والممثلتين الشابتين Dakota Fanning، وZoe Kravitz وقد تألقن بتصاميم Dior المُبتكرة من مجموعات مختلفة.

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سيدتي