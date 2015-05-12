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«تموين المنوفية» تحارب الغلاء بمعارض السلع ومحاضر للتجار

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«تموين المنوفية» تحارب الغلاء بمعارض السلع ومحاضر للتجار «تموين المنوفية» تحارب الغلاء بمعارض السلع ومحاضر للتجار

قال عاطف الجمال، وكيل وزارة بالمنوفية، إن المديرية تعمل بشكل مكثف لمحاربة الغلاء وضبط السلع، موكداً أنه يتم تكثيف المرور على الجمعيات التعاونية لضمان تثبيت الأسعار وهو مايضمن استقرار الأسعار لأنها ستنافس المحال التجارية.

وأعلن الجمال، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إنشاء 11 معرضاً للسلع الغذائية استعداداً لشهر رمضان، ومن خلال تلك المنافذ سيتم ضبط الأسعار بصورة كبيرة.

وأوضح الجمال، أن المديرية تكثف حملاتها على الأسواق والمحال التجارية وتحرر محاضر للمخالفين، مشيراً إلى أن المديرية منذ أول مايو الجاري حررت أكثر من 200 محضر للمخالفين من التجار.

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