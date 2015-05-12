ماليزيا تنفى مشاركة قواتها المسلحة فى عملية "عاصفة الحزم" باليمن

نفى قائد القوات المسلحة الماليزية الفريق أول الدكتور ذوالكفل محمد زين، صحة تقارير إعلامية تفيد بأن قوات بلاده تشارك فى عملية "عاصفة الحزم" التى ينفذها التحالف العربى بقيادة السعودية فى اليمن، مؤكدا أن مهمة أفراد القوات الماليزية الموجودين حاليا فى السعودية كانت لتسهيل عملية إجلاء الماليزيين المتبقين فى اليمن.

وقال زين- فى تصريح أدلى به قائد القوات المسلحة لوكالة الأنباء الماليزية برناما "أن اثنتين من طائرات النقل التابعة لسلاح الطيران الملكى الماليزى تم وضعهما فى قاعدة العمليات المتقدمة فى قاعدة الأمير سلطان الجوية بالرياض.

وأضاف " أنه تم فتح قاعدة العمليات المتقدمة هذه بوصفها مهبطا جويا قبل المغادرة إلى موقع الإجلاء، وسيتم نقل الماليزيين إلى هذه القاعدة قبل إرسالهم إلى أرض الوطن".

وأختتم : نأمل فى أن يكون وقف إطلاق النار المقترح الذى يبدأ مساء اليوم الثلاثاء دائما".

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