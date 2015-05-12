مسؤول سابق: بإمكان القاعدة تفجير أى طائرة متجهة من لندن للولايات المتحدة

حذر مايكل موريل، النائب السابق لرئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الـCIA، أن تنظيم القاعدة بإمكانه تدمير أى طائرة مدنية متجهة من لندن إلى نيويورك فى أى وقت.

وكتب موريل، فى كتاب جديد، نشرت صحيفة الديلى تليجراف، الثلاثاء، مقتطفات منه، أنه لن يتفاجأ على الإطلاق إذا قام تنظيم القاعدة بإسقاط طائرة ركاب تمر فى رحلة عبر الأطلسى من لندن إلى نيويورك أو حتى من نيويورك إلى لوس أنجلوس أو أى مكان آخر داخل الولايات المتحدة.

وهذا التقييم الكئيب هو واحد من العديد من التقييمات التى شملها كتاب "الحرب العظمى فى وقتنا"، الذى يتحدث عن سنوات عمل موريل فى مكافحة الإرهاب، بدءا من إبلاغ الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بهجمات 11 سبتمر ووجوده فى لندن خلال هجمات 7 يوليو، وتواجده فى البيت الأبيض ليلة مقتل بن لادن فى مايو 2011.

وبينما حذر موريل من خطر داعش، فإنه أشار إلى أن تنظيم القاعدة، فى شبه الجزيرة العربية، يظل الخطر الأكبر على الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع القيادى الخطير إبراهيم العسيرى، المختص فى تصنيع القنابل للتنظيم الإرهابى.