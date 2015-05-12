مسئول حكومى عراقى يطالب بزيادة الضربات الجوية للتحالف على الأنبار

دعا فالح العيساوى نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار اليوم الثلاثاء التحالف الدولى إلى مضاعفة ضرباته الجوية على مواقع تنظيم داعش فى مناطق المحافظة وقطع إمداداته.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال العيساوى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"على التحالف الدولى أن يضاعف ضرباته الجوية وأن يكون أكثر فاعلية من خلال قصف مواقع تنظيم داعش وخاصة على الحدود مع الأراضى السورية لوقف إمدادات التنظيم".
وأضاف العيساوى :"المئات من المسلحين يلتحقون بالتنظيم يوميا ، ناهيك عن إمداده بالأسلحة المختلفة والمعدات العسكرية من داخل المحافظة ومن المدن الأخرى ، وهذا يتطلب جهدا كبيرا من التحالف لوقف الإمدادات وإضعاف مقدرات التنظيم".
وأكد العيساوى أن "أداء التحالف الدولى ليس بالمستوى المطلوب ، وقلت فعاليته بشكل ملحوظ خاصة فى الشهر الحالي" ، لافتا إلى أن "طائرات التحالف تمتاز بالدقة فى التنفيذ على عكس الطيران العراقى ، ما يجعل دورها مهما".