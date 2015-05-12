إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية أمام سواحل " طنجة " شمال المغرب

الرباط /أ ش أ/



> تمكنت عناصر المراقبة الساحلية بمدينة طنجة " المغربية الشمالية - ، اليوم "الثلاثاء " من إحباط محاولة جماعية للهجرة غير الشرعية ، قامت بها مجموعة مكونة من 22 شخصا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، انطلقت من السواحل المتوسطية ما بين طنجة و"الفنيدق".

>وعلم لدى سلطات "ولاية طنجة " أن هذه المجموعة انطلقت على متن ثلاثة زوارق مطاطية، فى محاولة للعبور إلى الضفة الأخرى، إلا أن يقظة عناصر المراقبة الساحلية حالت دون تحقيق هدفهم ، حيث تم توقيفهم .

>وتضاف هذه المحاولة للهجرة غير الشعية إلى المحاولات التى سجلت مؤخرا، والتى تم إحباطها بفضل التدابير الأمنية المتخذة على طول الساحل المتوسطي.

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