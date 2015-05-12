49 سفينة تعبر قناة السويس اليوم بحمولة 2.7 مليون طن

عبرت قناة السويس، اليوم الثلاثاء، 49 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و664 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات غاز طبيعى من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 23 سفينة بحمولة قدرها 952 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الأيرلنديةhyundia drem بحمولة قدرها 146 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها مليون و712 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب حاملة البترول التابعة لهونج كونج New biearos بحمولة قدرها 170 ألف طن قادمة من الهند ومتجهة إلى تركيا.