الزراعة بسوهاج: توريد 44 ألف طن قمح لشركة المطاحن

أكد المهندس السيد عطية يونس، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أنه تم توريد 44209 أطنان قمح لشركة مطاحن مصر العليا، وبنك التنمية والائتمان الزراعى بسوهاج منذ بداية موسم الحصاد حتى الآن.

وأضاف أن المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا العام بلغت 191,443 فدانا تم حصاد 170900 فدان حتى الآن، كما أن المديرية تقوم بجميع الخدمات الزراعية من تقاوى محسنة وأصناف عالية الجودة، وذلك لرفع الإنتاجية لمحصول القمح، كما تقوم إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية بعمل الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بكيفية النهوض بالمحصول.