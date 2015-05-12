بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد امتحانات الصف السادس الابتدائى بإدارة شرق

تفقد اليوم الثلاثاء، الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، رافقه الدكتور غازى البنوانى وكيل مديرية التربية والتعليم والقائم بأعمال وكيل الوزارة، وعلى فايق جميل مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية عددا من مدارس إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، منها مدرسة اللغات الخاصة وتجريبية المعلمات بإدارة شرق كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ ووكيل المديرية ومدير عام إدارة شرق فى اللجنة بتجريبى المعلمات

>وناقش المحافظ الطلاب فى مستوى الامتحان، وإن كانت الأسئلة من خارج المنهج أم لا، وأكدوا أن الامتحان سهل فى مادة الدراسات الاجتماعية.

محافظ كفر الشيخ يجلس بجوار تلميذه لمناقشتها فى مستوى الامتحان



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محافظ كفر الشيخ ومدير عام إدارة شرق ووكيل المديرية



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محافظ كفر الشيخ ووكيل مديرية التربية والتعليم



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المحافظ يتفقد اللجان