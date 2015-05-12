محافظ القليوبية: افتتاح نفق المنشية ببنها خلال 3 أشهر بتكلفة 11 مليون جنيه

أعلن محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر، أنه من المقرر افتتاح نفق المنشية الجديد بمدينة بنها خلال الثلاثة أشهر القادمة، والذى تبلغ تكلفة إنشائه 11 مليون جنيه، لتحقيق السيولة المرورية فى أهم المحاور بالمدينة.

وقال المحافظ فى تصريح له خلال تفقده اليوم الثلاثاء 7 مشروعات كبرى تنفذها المحافظة حاليا ببنها، إن "هذه المشروعات تعد عاملا مهما فى إحداث نقلة حضارية للمدينة والقضاء على معظم المشكلات التى تواجه المحافظة".

وشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التى يجرى تنفيذها لتغيير وجه العاصمة بالكامل فى إطار أول مخطط علمى، مما يساعد على وضع بنها فى المكانة اللائقة كعاصمة للإقليم.. مشيرا إلى أن الخطة تشمل تقديم أعمال خدمية بالغة الأهمية لقاطنى مدينة بنها والوافدين إليها من مختلف المحافظات.