وزيرة السكان: محافظة الأقصر تعانى من مشكلات رغم قلة عدد سكانها

قالت وزيرة الدولة للسكان الدكتورة هالة يوسف، إن محافظة الأقصر ليست من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية لكنها ضمن المحافظات المهمة على خريطة إستراتيجية الوزارة لوجود نفس المشكلات التى تواجه المحافظات الأخرى، وهى وجود عيوب فى التنشئة تعليميا وصحيا واجتماعيا، مشيرة إلى أن الطفل المصرى من أذكى أطفال العالم لكنه عندما يصل لبداية مرحلة الشباب تتناقص هذه الميزة، وذلك بسبب عيوب التنشئة.

جاء ذلك خلال ترأسها صباح اليوم الثلاثاء لاجتماع المجلس الإقليمى للسكان بديوان محافظة الأقصر بحضور محافظ الأقصر محمد بدر وأعضاء المجلس بالمحافظة ورؤساء المراكز ووكلاء الوزارات المختلفة.

وأضافت الوزيرة أن إستراتيجية الوزارة تركز بالأساس على الشباب ودور المرأة وعدد السكان والخصائص البشرية والبيئية لهم من خلال خطة طويلة الأمد تمتد من 2015 إلى 2030 تنبثق منها خطط خمسية لمدة 5 سنوات مع تطبيق نظم اللامركزية بحيث تتلاءم تلك الإستراتيجية مع موارد وإمكانيات المحافظة وطبيعتها الخاصة.

وأشارت الوزيرة إلى اهتمام الوزارة بالطفولة المبكرة لتنشئة أطفال أصحاب فكر مختلف كما تركز الوزارة على التوعية المجتمعية التى لا تعتمد فقط على الندوات والإعلام ولكنها تمتد إلى التدريب والتأهيل بحيث يتمكن الشباب والمرأة من تحقيق طموحاتهم فى الحصول على مهنة أو وظيفة تناسب سوق واحتياجات العمل.

وطالبت الوزيرة الحضور بتكاتف الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية لوضع إستراتيجية خاصة بالأقصر والبدء سريعا فى تتفيذها على المدى القصير والطويل.. وعقب الاجتماع توجهت الوزيرة إلى مدينة أرمنت لزيارة قرية الرزيقات وهى إحدى القرى الأكثر فقرا.

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