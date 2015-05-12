مستشفى شبين الكوم :«الأوليسو»مع السوفالدى قريبا لإختصار رحلة علاج الكبد

قال الدكتور محمد متولى مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة المنوفية إن المستشفى تستعد لطرح عقار “الأليسيو” لعلاج فيرس سى بالاضافة لعقار السوفالدى خلال أيام لإختصار رحلة العلاج وخروج بنتائج إيجابية .

> وأضاف ” متولى ” أن العقار الجديد سيحقق نتائج افضل مع ” السوفالدى ” لإختصارها إى 3 أشهر بدلا من 6 أشهر بالإضافة إلى قلة المضاعفات والاثار الجانبية الناتجة عنه .

> وأوضح ” متولى ” أنه سيتم الطرح بالتنسيق مع اللجنه القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بالقاهره وأن محافظة المنوفية ستكون من أولى المحافظات التى سيطرح فيها العلاج مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الأطباء للتدريب على العلاج الجديد من أجل تعريف الأهالى به والتوعية باستخداماته.

> يذكر أن معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية بدأ اليوم صرف عقار ” لأوليسو” مع السوفالدى على نفقة المريض الخاصة بمبلغ 1900 جنيه بالاضافة لعقار السوفالدى 2200 جنيه للجرعة.