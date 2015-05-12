سيدة تحاول الانتحار بالسم بعد طلاقها.. وزوجها: "مش هاردها دى بومة"

حاولت سيدة الانتحار عن طريق تناول سم فئران داخل منزلها بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما طلقها زوجها بسبب المشاكل الزوجية المتكررة بين الطرفين.

وتم نقل السيدة إلى المستشفى، وطلبت من المسئولين الاتصال بطليقها للحضور للمستشفى حتى يردها، وفى منتصف الطريق تعرض طليقها لحادث سيارة، فقرر العودة إلى المنزل وعدم ردها، قائلا : "مش هاردها دى بومة".

واستمع ضباط المباحث بإشراف اللواء حسن عليوة رئيس قطاع الشمال والعميد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث أكتوبر إلى أقوال السيدة التى قررت أنها حاولت الانتحار بمحض إرادتها لكسب تعاطف طليقها لردها مرة أخرى لعصمته، وأخطر اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة بالواقعة.

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