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سقوط عاطلين بحوزتهما حشيش وبانجو فى طنطا بالغربية

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سقوط عاطلين بحوزتهما حشيش وبانجو فى طنطا بالغربية سقوط عاطلين بحوزتهما حشيش وبانجو فى طنطا بالغربية
ألقى ضباط مباحث مركز طنطا، القبض على عاطلين بحوزتهما 15قطعة حشيش تزن 150جراما، و2 لفافة بانجو تزن نصف كيلو جرام بقصد الاتجار.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية بتمكن المقدم سامى الروينى رئيس مباحث مركز طنطا والقوة المرافقة له من ضبط المتهمين "محمد.ج.ق" 30سنة عاطل مقيم قرية برما مركز طنطا، وبحوزته 15قطعة حشيش تزن 150جراما، والمتهم "سالم.ا.ا.22سنة" عاطل مقيم قرية شبشير مركز طنطا وبحوزته 2لفافة بانجو تزن نصف كيلو جرام.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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