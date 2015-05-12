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16 يونيو.. الحكم فى دعوى بطلان تشكيل جهاز الأمن الوطنى

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16 يونيو.. الحكم فى دعوى بطلان تشكيل جهاز الأمن الوطنى 16 يونيو.. الحكم فى دعوى بطلان تشكيل جهاز الأمن الوطنى
قررت الدائرة الأولى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، حجز الحكم فى الدعوى المقامة من محمد السلكاوى المحامى، المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى، بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم، لجلسة 16 يونيو المقبل .

وذكرت الدعوى أنَّ منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.
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