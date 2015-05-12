ضبط طن و200 كيلو مخلل يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى بطنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط طن و200كيلو مخلل بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى داخل معمل مخللات بدون ترخيص بمنطقة سيجر أول طنطا، تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، بقيام "عماد.ح.م" 38سنة مقيم منطقة سيجر أول طنطا بإنشاء معمل مخللات بدون ترخيص مجهزة بالأدوات اللازمة لتصنيع المخللات واستخدامه خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى فى التصنيع وبيعها للمطاعم.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المعمل، وضبط طن و200 كيلو مخلل بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، بسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، وتحرر المحضر 10165جنح قسم أول طنطا، قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.