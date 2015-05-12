النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق الشاحنة المتسببة فى حادث أتوبيس غارب

طلب فريق النيابة العامة بالبحر الأحمر المحقق فى واقعة تصادم أتوبيس سياحى بشاحنة بطريق رأس غارب الغردقة، والذى يشرف على تحقيقاته المستشار إسلام رمضان محام عام نيابات البحر الأحمر، ضبط وإحضار سائق الشاحنة المتسببة فى حادث تصادم الأتوبيس السياحى برأس غارب، والذى راح ضحيته اثنان من السياح وإصابة 11 آخرين.

وتبين من التحقيقات أن السيارة كانت معطلة على جانب الطريق، مما أدى تصادم الأتوبيس بها، وأنه كانت إشارات الإنذار لا تعمل أثناء توقفه.

ومن جانبه، قال العميد هشام كمال مدير إدارة مرور البحر الأحمر، إن سوف يتم إجراء تحاليل مخدرات لسائقى الأتوبيس السياحى والشاحنة النقل، لبيان إن كان أحدهما كان يقود تحت تأثير المخدرات من عدمه أثناء وقوع التصادم بين السيارتين، الذى حدث اليوم، وأسفر عن مصرع سائحين وإصابة 11 آخرين بمنطقة رأس شقير شمال الغردقة.

وأضاف كمال أنه تم الدفع بعدد من سيارات المرور و3 أوناش تابعين للإدارة قامت برفع حطام السيارتين من الطريق عقب الحادث مباشرة، مؤكدًا أن الحادث لم يؤثر على حركة السير بالطريق.