موجز أخبار مصر للساعة1.. بلاغات ضد "خشبة" ومختار مختار للتحفظ على أموالهما

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار المهمة، فى مقدمتها تقديم عدد من البلاغات ضد عدد من نجوم كرة القدم السابقين من بينهم هادى خشبة، ومختار مختار، مجدى طلبة، شريف عبد الفضيل، أحمد عبد الظاهر، وعماد النحاس، وآخرين، للمطالبة بالتحفظ على أموالهم بزعم انتمائهم وتأييدهم لجماعة الإخوان، وذلك بعد أيام من قرار لجنة حصر أموال الإخوان، التحفظ على شركة يساهم فيها نجم الأهلى والمنتخب السابق، محمد أبو تريكة.

وواصل "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، رصد ردود الأفعال على استقالة وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، بعد حملة الإدانات الواسعة التى لاحقته عقب تصريحه الذى وصف قال فيه إن ابن عامل النظافة لا يصلح أن يكون قاضياً، "وكفاية عليه أنه اتربى"، ومطالبة غالبية القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المتجتمع المدنى بإقالته.. وفيما يلى موجز أخبار الواحدة:

بلاغ يطالب بالتحفظ على أموال هادى خشبة ومختار مختار وربيع ياسين

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محلب من باريس: المصريون أعلنوا فى 30 يونيو رفضهم لمحاولات تغيير هويتهم.. والإرهاب ليس مقصورا على بلادنا.. والشعب يلمس تحسنا بالأوضاع الأمنية والاقتصادية.. ويؤكد: نسعى لتكون مصر مركزا للطيران العالمى

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مميش: انتهاء 70٪ من أعمال التكريك وقناة السويس مؤمنة على أعلى مستوى

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>وزير النقل من باريس: 3 مليارات جنيه خسائر السكك الحديدية بسبب عمليات التخريب خلال 3 سنوات.. هانى ضاحى: توقيع اتفاقية تعاون مع فرنسا لتطوير ترام إسكندرية.. ويؤكد: مترو الأنفاق مؤمن بكاميرات مراقبة

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>مصادر: "حديث الرئيس" يتناول الوضع الاقتصادى ومكافحة الإرهاب ورسائل للشعب

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>مصادر بـ"القومى لحقوق الإنسان": السيسى يبحث مع محمد فائق قضايا حقوقية

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المتحدث باسم "الكهرباء": العثور على 5 قنابل أسفل برجى بـ"كفر الدوار"

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>بالفيديو.. انفجار ماسورة غاز بعين شمس.. شهود عيان: أعمال حفر أحد المواطنين لتوصيل الصرف الصحى بدون علم الحى تسبب فى كسرها.. و"تاون غاز": نجحنا فى السيطرة على الموقف بإغلاق المحبس الرئيسى وإصلاح الكسر

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>"النور": استقالة وزير العدل جاءت كرد فعل لنبض الشارع المصرى

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صباحى رداً على استقالة وزير العدل: الحد الأدنى للرد على تصريحاته المشينة

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>برلمانى سابق يدعو إلى تخصيص يوم لتكريم عمال النظافة

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>بالفيديو.. شاهد ردود فعل المواطنين على استقالة وزير العدل من منصبه

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>الأمن الوطنى يضبط خلية إرهابية يتزعمها مهندس بقناة السويس

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>انهيار جزء من سور نقطة شرطة فى انفجار بالشرقية والنيابة تطلب تحريات الأمن

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الأمن يوجه ضربات قوية لأوكار التطرف فى سيناء.. مقتل 3 إرهابيين وتدمير مخزن متفجرات.. وإحباط تفجير 3 عبوات ناسفة زرعها تكفيريون فى حملات أمنية .. والكشف عن حقول ألغام جنوب الشيخ زويد ورفح

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>بلاغ يكشف "مستريح جديد" يؤيد الإخوان استولى على ٥٠ مليون جنيه

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مصرع سائحين وإصابة 11 فى تصادم أتوبيس سياحى مع شاحنة نقل ثقيل بطريق غارب الغردقة.. مصدر أمنى يؤكد: الأتوبيس كان يقل 48 سائحا معظمهم أوكرانيين.. و"الترلا" صدمت الحافلة من الخلف والإصابات خفيفة

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>حاكم الشارقة: "الله جعل مصر ركنا من أركان النهضة الكبرى على مر العصور"

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القاسمى: أبى قبلنى لمشاركتى بتفجير معسكر للإنجليز أثناء عدوانهم على مصر

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وزير الصحة لـ"اليوم السابع": صرف "أوليسيو" لمرضى "فيروس سى" بـ31 مركزا للكبد مايو الجارى وتوفير عقار "هارفونى" نهاية العام.. ومساعد الوزير للصيدلة: ميكنة القطاع للقضاء على مشاكل التسعير والتسجيل

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التموين: منظومة الخبز وفرت سلعا مجانية للمواطنين بـ500 مليون جنيه شهريا

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ميشيل ويليامز بإطلالة ساحرة فى عرض Louis-Vuitton

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>فساتين المحجبات لصيف 2015.. أناقة وأنوثة وجمال

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>الصراع يشتد بين الدون والبرغوث على لقب الحذاء الذهبى

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بالفيديو.. حاكم الشارقة خلال تسليمه الدكتوراه الفخرية: “عشقت مصر قبل أن أراها”

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>بالفيديو .. لحظة انفجار ماسورة غاز بشارع الترولى بعين شمس

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>بالفيديو..آخر وصلة رقص لـ «شمس» قبل حكم حبسها 10 سنوات بتهمة اختطاف طفلة

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غداً.. كوبر يعرض اسم مدرب الأحمال على الجبلاية

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